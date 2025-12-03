mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena: Arma dei Carabinieri e Polizia Locale intensificano i controlli sulla circolazione...





Modena: Arma dei Carabinieri e Polizia Locale intensificano i controlli sulla circolazione dei monopattini elettrici

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Modena unitamente agli operatori della Polizia Locale di Modena hanno svolto un servizio di controllo alla circolazione stradale mirato, in modo specifico, a verificare il rispetto delle norme che regolamentano il corretto utilizzo dei monopattini elettrici.

L’iniziativa si è resa necessaria a fronte della crescente diffusione dei cosiddetti “mezzi di micromobilità”, con il conseguente incremento dei rischi per l’incolumità di tutti gli utenti della strada derivanti dall’inosservanza delle regole che la disciplinano.

Le operazioni sono state condotte lungo le principali arterie della città di Modena e hanno interessato sette conducenti, ai quali è stata comminata una sanzione amministrativa poiché sorpresi mentre circolavano senza indossare il casco protettivo.

L’introduzione di norme più stringenti a seguito degli ultimi interventi del legislatore sul Codice della Strada ha infatti esteso a tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici l’obbligatorietà del citato dispositivo, oltre a vietare la circolazione su strade extraurbane, sui marciapiedi ed il trasporto di ulteriori persone, animali o cose.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.