mercoledì, 3 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressMeloni incontra re del Bahrein “Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali”





Meloni incontra re del Bahrein “Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Meloni incontra re del Bahrein “Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali”

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua partecipazione al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa.

“Il colloquio ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali, inaugurato dalla conclusione, lo scorso settembre, del Memorandum istitutivo del Partenariato Strategico sugli Investimenti e rafforzato dai quattro incontri avuti dal Presidente del Consiglio con i vertici del Regno del Bahrein nel solo 2025 – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Nel corso dell’incontro, i due leader hanno anche affrontato le principali questioni internazionali, con particolare riferimento agli sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.