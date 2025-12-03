Giornata internazionale delle persone con disabilità: Reggio Emilia illumina il valore delle differenze con “Notte di luce”

Sabato 6 dicembre, per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, Reggio Emilia cambierà aspetto con Notte di Luce, l’iniziativa promossa dal Comune insieme a Farmacie Comunali Riunite (Fcr) nell’ambito del progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere, per riflettere sul tema della fragilità spegnendo le luci delle principali piazze del centro storico e accendere simbolicamente una nuova consapevolezza sulle diversità.

Questa undicesima edizione è dedicata allo sport come strumento di inclusione, partecipazione, condivisione e appartenenza, in grado di offrire occasioni concrete per sviluppare il rispetto reciproco, la collaborazione, l’accoglienza delle differenze e la capacità di valorizzarle, contribuendo così a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di costruire una comunità inclusiva e solidale.

L’edizione di Notte di luce 2025 è stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Massari e l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti, la presidente della Fondazione per lo sport Valeria Prampolini, l’atleta paralimpico e vincitore del Mondiale di Para Pole Dance e la dirigente del Servizio Officina educativa Nicoletta Levi.

“La disabilità è una condizione che ci riguarda tutte e tutti e ‘Notte di luce’ ogni anno ci ricorda che la fragilità è una parte essenziale dell’essere umano e un importante patrimonio condiviso – ha detto il sindaco Marco Massari – Particolarmente significativo è il tema di questa edizione 2025, dedicata allo sport come superamento dei limiti e fattore di inclusione, come dimostrano i circa seimila bambini coinvolti nelle attività di “Aspettando Notte di luce” e il prezioso contributo delle associazioni sportive del territorio”.

“Sabato prossimo Reggio Emilia si stringerà in un grandissimo abbraccio alle persone con fragilità, spegnendo simbolicamente le luci per ricordarci che le cose si possono vedere da un altro punto di vista, forse meno sfavillante ma allo stesso tempo più intimo e poetico, e che la fragilità è qualcosa che ci riguarda tutte e tutti – dice l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti – Un appuntamento diventato ormai un classico per tutta la città, che ogni anno coinvolge migliaia di persone anche grazie all’importante lavoro nelle scuole con “Aspettando Notte di luce”, e che quest’anno accende un faro sullo sport come fattore positivo di inclusione e sull’idea di fare squadra insieme”.

“É un onore e un dovere partecipare a questa iniziativa in rappresentanza delle realtà sportive reggiane che quotidianamente operano nello sport inclusivo, sia attraverso percorsi dedicati, sia con l’inclusione negli ordinari percorsi sportivi – ha detto la presidente Valeria Prampoli – Lo sport è inclusione ed è un dovere favorirne l’accesso a tutte e tutti, senza limitazioni o barriere”.

Il programma prevede un corteo che alle 17.30, dopo la distribuzione delle lucine, partirà da piazza Fontanesi per arrivare in piazza Prampolini, accompagnato dalla marching band inclusiva “Rulli Frullini”, il progetto di Rulli Frulli che coinvolge bambine e bambini. Qui, alle 18, avverrà il tradizionale spegnimento delle luci per illuminare il valore delle differenze: saranno presenti il sindaco Marco Massari, l’assessora alla Cura delle persone e a Città Senza Barriere Annalisa Rabitti, l’assessora alle Politiche educative e Intercultura Marwa Mahmoud, l’assessora a Economia urbana e Sport Stefania Bondavalli, l’atleta Adil Zarid e l’atleta paralimpico Emanuele Lambertini

Alla manifestazione parteciperanno le bambine e i bambini delle scuole primarie della città che hanno aderito al progetto ‘Aspettando Notte di Luce 2025’, il percorso di sensibilizzazione ed educazione alle differenze promosso da Reggio Emilia Città Senza Barriere e realizzato in collaborazione con il servizio per persone con disabilità “STRADE” e il progetto All Inclusive – Csv Emilia.

Da settembre 2025 a oggi sono state 200 le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie che hanno preso parte a un percorso laboratoriale per imparare l’inclusione attraverso lo sport. Nell’ambito di questa attività, circa seimila bambini sono stati coinvolti nella realizzazione di una “squadra di classe” grazie ai laboratori creativi di All Inclusive Sport tenuti dall’atleta Adill Zarid e ai percorsi creativi con persone con disabilità del servizio STRADE. A tutti i partecipanti è stato poi distribuito un album di figurine che racconta le squadre inclusive di Reggio Emilia: queste stesse squadre saranno presenti a Notte di Luce per distribuire le figurine mancanti e autografare gli album dei bambini e delle bambine. Dopo lo spegnimento simbolico delle luci avrà dunque infatti inizio la distribuzione delle figurine: ogni società sportiva avrà a disposizione uno spazio presso il quale i bambini potranno conoscere gli atleti e ricevere le figurine della squadra per completare l’album. Saranno presenti: Ac Reggiana quarta categoria, Arbor Basket Dream Team, Asd Cooperatori, Asdre basket in carrozzina, Baskings, Csv Emilia, Art Container, Dojo Sdk, Gast, Polisportiva l’Arena, Polisportiva Quadrifoglio, Progetto Heron Scsd, Self Atletica, Valorugby.

L’edizione 2025 di Notte di luce è inoltre organizzata in collaborazione con Officina Educativa, Fondazione per lo Sport, All Inclusive – Csv Emilia, Uisp, Csi, Istituto Regionale Garibaldi per i Ciechi e Comitato Italiano Paralimpico.