Domenica a Casina inaugura la pista di pattinaggio

Domenica, 7 dicembre, a Casina si apre il periodo delle Festività con una giornata davvero imperdibile. Alle ore 10.30, alla presenza delle autorità comunali, inaugurerà la pista di pattinaggio realizzata nel parcheggio tra via Caduti della Libertà e il Peep Giovanni XXIII, sulla quale c’è già grande attesa soprattutto tra i giovani e giovanissimi del paese.

Dopo la giornata inaugurale, la pista resterà aperta fino al 12 gennaio 2026, nei giorni feriali dalle 14 alle 19, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19, venerdì e sabato sera anche dalle 20 alle 24, e il 24, 25 e 26 dicembre con orario continuato.

Non solo la pista comunque animerà la giornata di domenica: per tutto il giorno ci saranno infatti il mercatino e i truck food a cura di EZ – Emanuela Zannoni, con specialità enogastronomiche di qualità e per tutti i gusti.

Alle ore 17 al Peep Giovanni XXIII ci sarà anche un’affascinante sfilata di moda a cura di Piccoli Amuleti. Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 sono in programma, sempre al Peep, animazioni per bambini a cura di Fabio Gussetti: un laboratorio creativo di Natale con produzione di addobbi natalizi, sculture di palloncini, spettacolo di burattini della tradizione natalizia, spettacolo con bolle di sapone giganti, e tanti giochi: Attacca la barba al Babbo, Corsa delle renne, Campanelli dei folletti.

A pranzo, alla Circolo Casa Cantoniera in via Roma ci sarà una gustosa Polentata.

Nel pomeriggio si torna al Peep per l’accensione della Stella di Natale e del Presepe; alle ore 17 ci sarà il coro con i canti di Natale e non mancheranno specialità quali gnocco fritto e casagai (Per informazioni tel. 353 3802043).

Nella palestra comunale, sempre domenica 7 dicembre, è in programma un interessante torneo di kickboxing: si tratta di una tappa dei campionati Nord Italia, un grande spettacolo sportivo.