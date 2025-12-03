mercoledì, 3 Dicembre 2025
Al Teatro Duse di Bologna ‘Brokeback Mountain – A play with Music’

Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione. Dal 5 al 7 dicembre (ore 21, domenica ore 16) va in scena al Teatro Duse di Bologna ‘Brokeback Mountain – A play with Music’, basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson.

A vent’anni dall’uscita del pluripremiato film diretto da Ang Lee, la storia si trasforma in una produzione teatrale unisce teatro, musica e cinema, con i brani originali composti da Dan Gillespie Sells e interpretati dal vivo da Malika Ayane, accompagna da una band. Nei panni dei due protagonisti Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Accanto a loro, in scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani. La regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti.

La tumultuosa storia d’amore tra Jack e Ennis è ambientata nel Wyoming del 1963, un’America rurale di estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando i due diciannovenni accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile, nascosto per vent’anni.

