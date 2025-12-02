martedì, 2 Dicembre 2025
Servizio civile universale, il Comune di Reggio Emilia vuole entrare tra gli enti titolari accreditati per dare ai giovani nuove opportunità

Con la candidatura ad essere Ente titolare di Servizio Universale. Il Comune di Reggio Emilia intende offrire ai suoi giovani nuove opportunità di crescita e arricchimento personale e professionale. Con l’approvazione della delibera di giunta presentata dall’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud, il Comune di Reggio Emilia intende, infatti, accreditarsi come Ente titolare e non più solo di accoglienza presso l’Albo degli enti di servizio civile ad accogliere e accompagnare in un percorso di crescita socio-culturale giovani che effettueranno il servizio civile.

Trenta le sedi dell’Amministrazione disponibile ad accogliere progetti di servizio civile in altrettante sedi dell’Amministrazione. In particolare, i progetti potranno riguardare i settori: assistenza,  patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione alla promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile, sociale e dello sport.

Il servizio civile universale costituisce un istituto di integrazione, di inclusione e di coesione sociale volto a rinsaldare il rapporto tra il cittadino e le istituzioni;  contribuisce in particolare alla formazione civica, sociale e culturale dei giovani mediante le attività svolte nell’ambito dei progetti.

Oltre all’esperienza di crescita personale, professionale e di orientamento al mondo del lavoro, i ragazzi potranno contare su una certificazione delle competenze rilasciate dall’ente stesso. Uno tra gli obiettivi dei progetti, infatti, è dare ai giovani che si avvicinano al mondo del lavoro l’opportunità di acquisire competenze trasversali e specifiche, utili anche per uno sviluppo occupazionale. Il servizio di volontariato inoltre mette in contatto i ragazzi con le molteplici aspetti della società e della comunità in cui sono inseriti, offrendo la possibilità di maturare la consapevolezza di una cittadinanza attiva e rafforzando la partecipazione alla vita democratica. Al tempo stesso, i giovani del servizio civile universale danno un supporto alla comunità impegnandosi in progetti di assistenza, protezione civile, tutela dei diritti umani,  sostegno alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

Già agli albori del moderno servizio volontario civile, il Comune di Reggio Emilia si era accreditato come ente disposto ad offrire ai giovani opportunità di crescita personale e professionale, condividendo le finalità e gli obiettivi di tale istituto. Nel corso degli anni il servizio civile volontario nazionale è stato sostituito dall’attuale servizio civile universale finalizzato a una difesa, non armata e non violenta, della patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana. Il servizio civile universale è aperto a tutti i giovani tra i 18 e 28 anni, anche stranieri purché residenti in Italia e impegna fino a un anno, attraverso bandi nazionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile.

 

 

















