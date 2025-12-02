La stagione di concerti del Teatro Pavarotti-Freni prosegue con l’Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti

Prosegue venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.30 la stagione di concerti del Teatro Pavarotti-Freni con L’Orchestra Mozart diretta da Daniele Gatti. In programma, la Sinfonia in Do di Igor Stravinskij, la Sinfonia “Classica” di Sergej Prokof’ev e la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Nata a Bologna nel 2004 come progetto speciale dell’Accademia Filarmonica, l’Orchestra Mozart è una realtà d’eccellenza internazionale e unica nel panorama italiano. Claudio Abbado, suo fondatore e direttore artistico per dieci anni, ne ha costruito l’identità affiancando grandi solisti e prime parti di prestigiose orchestre a giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo, promuovendo occasioni di incontro e di trasmissione di esperienze e conoscenze tra artisti di generazioni diverse. L’orchestra ha collaborato con importanti istituzioni musicali, come il Teatro alla Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Royal Festival Hall di Londra e la Salle Pleyel di Parigi. Negli ultimi anni, con Daniele Gatti come direttore musicale, ha sviluppato un importante progetto che ha visto l’esecuzione integrale delle nove sinfonie di Beethoven in collaborazione con Ferrara Musica.

Fra i più prestigiosi direttori d’orchestra al mondo, Daniele Gatti ha ricoperto ruoli di rilievo presso importanti realtà musicali come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre National de France, la Royal Opera House di Londra, il Teatro Comunale di Bologna, l’Opernhaus di Zurigo e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. I Berliner Philharmoniker, i Wiener Philharmoniker e la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sono solo alcune delle rinomate istituzioni sinfoniche con cui collabora regolarmente. Per tre volte è stato insignito del Premio “Franco Abbiati” della critica musicale italiana come miglior direttore dell’anno. Nel 2016 ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de la Légion d’honneur della Repubblica Francese e, tra i riconoscimenti ottenuti, figura anche quello di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Biglietti da 14 a 40€ salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.