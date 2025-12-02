Il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni

Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) di Unimore ha festeggiato il suo 35° anniversario con un evento che ha riunito comunità accademica di Ingegneria a Modena per ripercorrere la storia del Dipartimento e guardare insieme alle sfide future.

Ad aprire l’evento è stato il Direttore del Dipartimento, Prof. Francesco Leali, che ha offerto una riflessione sul percorso che ha accompagnato il DIEF dalla sua nascita a oggi, sottolineando l’impegno quotidiano nella ricerca, nella didattica e nell’innovazione. Un Dipartimento che alla sua nascita, nel 1990, contava 18 docenti e circa 500 matricole e che 35 anni dopo è arrivato a 118 tra docenti, ricercatori e ricercatrici, più di 80 assunti/e come personale tecnico amministrativo, quasi 5mila iscritti e 1.500 nuove matricole in media ogni anno.

“Celebrare i 35 anni del Dipartimento di Ingegneria a Modena significa riconoscere il valore di una comunità che, giorno dopo giorno, ha costruito un patrimonio di competenze, ricerca e innovazione di cui siamo profondamente orgogliosi – ha commentato il Prof. Leali -. Il DIEF è cresciuto grazie al lavoro di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo che in questi anni hanno contribuito a renderlo un punto di riferimento nazionale e internazionale”.

L’iniziativa è entrata nel vivo con l’intervento della Prof.ssa Rita Cucchiara, Rettrice Unimore e Ordinaria del DIEF, che ha proposto una lectio su “L’Errore e l’Artificio”, approfondendo il valore dell’errore come motore di scoperta e apprendimento. A seguire il Prof. Devis Bellucci, Associato del DIEF ha presentato una riflessione vivace sul ruolo della comunicazione scientifica, con il suo intervento “Ci vuole una scienza – Quel che ho capito sulla divulgazione (facendola)”.

Ospite speciale della serata il Prof. Ivano Dionigi, già Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum dal 2009 al 2015, con l’intervento “Magister. La scuola la fanno i maestri, non i ministri”, che ha portato una riflessione sul valore universale dell’insegnamento.

In chiusura, la Prof.ssa Sara Mantovani, Delegata alla comunicazione del DIEF, ha presentato l’intervento “Il paradosso del drago: quando spegnere significa accendere”, portando l’attenzione sulla centralità strategica della comunicazione per far conoscere la ricerca.

Nell’ambito della cerimonia per i 35 anni di Ingegneria a Modena è stata anche inaugurata la prima panchina rossa del DIEF, un potente simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che rientra nel progetto “Tante come te” promosso da Unimore. La panchina rossa è stata posizionata nel cortile interno del dipartimento, per poter essere sotto gli occhi di tutti e tutte ogni giorno.

La celebrazione si è conclusa con un momento simbolico: il saluto istituzionale ai docenti che hanno concluso il loro servizio a partire dal 1° novembre 2024, ai quali è stato conferito un riconoscimento alla carriera e il benvenuto ai nuovi assunti e alle nuove assunte, oltre che a chi ha recentemente conseguito un avanzamento professionale.