Giovedì al Duse di Bologna Joe Bastianich in ‘Money – Il bilancio di una vita’

S’intitola ‘Money – Il bilancio di una vita’ lo spettacolo in scena giovedì 4 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna che vedrà sul palco lo chef e imprenditore Joe Bastianich.

Al suo debutto come protagonista, di un lavoro drammaturgico, Bastianich condurrà il pubblico in un viaggio teatrale che fonde narrazione, musica dal vivo e una potente componente visiva per raccontare il rapporto tra l’uomo e il denaro. Ad accompagnarlo Bastianich, nel ruolo del capo e alla chitarra, ci sarà una band live composta da Roberto Dibitonto nei panni del maître di sala e al sax contralto, Michele ‘Mike’ Frigoli nelle vesti del cuoco, alla chitarra e al basso, Davide Rossi nel ruolo di cameriere e alla tastiera e Diego Paul Galtieri, cameriere in prova e alla batteria. Lo spettacolo è scritto da Bastianich, insieme a Tobia Rossi e Massimo Navone, che firma anche la regia.

Naturalmente, siamo nel retro di un ristorante, dopo l’orario di chiusura. I camerieri riordinano, l’ultima luce si spegne, ma qualcosa di inaspettato accade: il locale si trasforma in un teatro gremito di spettatori. Realtà o finzione? È l’inizio di un gioco di specchi orchestrato da Joe, in cui ristorazione e spettacolo si sovrappongono in un’unica esperienza scenica. Due mondi diversi ma simili in cui il rischio economico è alto e la soddisfazione del pubblico è tutto. Lo show attraversa Italia e Stati Uniti, sogno e realtà, magia e vita vera.

Tra racconti di vita vissuta, visioni, canzoni e riflessioni, lo spettacolo esplora, con leggerezza e profondità, il legame tra economia, potere e società, ma anche quello con le proprie radici, l’identità e i desideri più autentici.

