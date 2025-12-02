Forum Giovani: prosegue il percorso nei Comuni dell’Area Nord

Prosegue il percorso di incontri dedicati alla costituzione dei Forum Giovani nei Comuni del distretto dell’Area Nord, un’iniziativa volta a coinvolgere direttamente i ragazzi nei processi decisionali locali e nella costruzione di nuove opportunità culturali, sociali e aggregative.

Dopo i primi appuntamenti, il calendario prosegue con tre nuove tappe aperte ai giovani dai 14 ai 30 anni:

Mercoledì 3 dicembre – ore 18.30

Cavezzo – Municipio

Mercoledì 3 dicembre – ore 20.30

Camposanto – Fermata 23

Sabato 6 dicembre – ore 17.30

Concordia – Bar Vintage, Piazza Marconi

Gli incontri, informali e pensati per stimolare il dialogo, offriranno ai ragazzi l’occasione di confrontarsi su bisogni, idee e proposte utili a costruire i futuri Forum Giovani nei rispettivi Comuni. Obiettivo del progetto è creare spazi reali di partecipazione in cui le nuove generazioni possano contribuire attivamente a immaginare attività, eventi e servizi per la comunità.

Il percorso rientra nell’iniziativa distrettuale “Bassalab – Il Forum delle Idee”, sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della L.R. 15/2018, e coinvolge progressivamente tutti i Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La partecipazione è libera e aperta a tutti i ragazzi.