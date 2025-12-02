È tempo di operetta: venerdì all’Asioli di Correggio arriva ‘Cin-ci-là’

Il suono di un carillon lontano, gli equivoci di corte a Macao e una protagonista femminile seducente e travolgente: l’operetta “Cin-ci-là” arriva al Teatro Asioli di Correggio venerdì 5 dicembre alle 20:30, pronta a festeggiare sul palcoscenico i suoi primi cent’anni tra risate e leggerezza.

Titolo tra i più celebri dell’operetta in Italia, “Cin-ci-là” deve la sua fortuna a una musica immediata, dal ritmo spigliato, e a un testo che costruisce un clima irresistibilmente comico. Il successo attraversa un secolo e trova nuova vita nell’edizione del centenario proposta dalla compagnia Corrado Abbati, che unisce la consueta professionalità a un allestimento nato al Teatro Verdi di Trieste, pensato per incontrare il gusto del pubblico di oggi senza tradire lo spirito originale.

La storia si svolge a Macao, dove la tradizione vuole che, alle nozze di un membro della casa regnante, inizi il Ciun-Ki-Sin: un periodo in cui ogni divertimento e ogni lavoro sono sospesi fino al compimento del matrimonio. Il problema è che i giovani sposi, la principessa Mjosotis e il principe Ciclamino, non hanno le idee molto chiare sui doveri coniugali, e il Mandarino Fon-Ki teme che il Ciun-Ki-Sin possa durare per sempre.

A rompere l’impasse arriva dalla Francia Cin-ci-là, affascinante attrice parigina, seguita dal suo buffo spasimante Petit-Gris. Fon-Ki, che l’ha conosciuta a Parigi, intravede in lei la soluzione perfetta: sarà Cin-ci-là a “istruire” il principe Ciclamino, mentre Petit-Gris, di sua iniziativa, si occupa dell’educazione sentimentale della principessa Mjosotis. Ma le lezioni non procedono come previsto, il fatidico carillon che sancisce la fine del Ciun-Ki-Sin tarda a suonare e il popolo, stanco di aspettare l’erede al trono, inizia a ribellarsi.

Quando finalmente il carillon risuona non una, ma due volte, lo scandalo è inevitabile… ma, come in ogni buona operetta, tutto si ricompone nel gioco degli equivoci: Ciclamino e Mjosotis scoprono il vero innamoramento reciproco e Macao può brindare al futuro. Musica brillante, numeri di ensemble, colori vivaci e un’ironia sempre leggera regalano allo spettatore una serata di autentico divertimento.

“Cin-ci-là” al Teatro Asioli si annuncia così come un appuntamento ideale per il pubblico di tutte le età, tra nostalgia e contemporaneità, nel segno della grande tradizione dell’operetta. Informazioni e biglietti presso la biglietteria del Teatro Asioli (tel. 0522 637813, biglietteria@teatroasioli.it) e sul sito www.teatroasioli.it.