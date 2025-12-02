Aperture e iniziative per le festività natalizie alla Rocca di Vignola

In occasione delle festività natalizie, la Rocca di Vignola amplia il proprio calendario di apertura e propone numerose visite guidate nei fine settimana, insieme a due aperture straordinarie dedicate alle festività dell’Immacolata e dell’Epifania.

Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre la Rocca sarà aperta tutti i giorni: nelle giornate di venerdì e sabato sono previste due visite guidate, alle 15 e alle 17, mentre lunedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, è prevista l’apertura straordinaria secondo i consueti orari 9.30–13.30 e 15–18.30.

Anche la settimana successiva, dal 12 al 14 dicembre, le visite guidate si svolgeranno il venerdì e il sabato sempre alle 15 e alle 17. Nel fine settimana dal 19 al 21 dicembre sono previste le visite guidate solo al venerdì con i consueti orari, mentre sabato 20 dicembre la Rocca sarà aperta gratuitamente per tutta la giornata (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30).

La Rocca resterà chiusa il 24 e 25 dicembre, e riaprirà dal 26 al 28 dicembre, con le visite guidate il venerdì ed il sabato (ore 15 e ore 17).

A fine anno la Rocca sarà chiusa il 30, il 31 dicembre e il 1° gennaio. La riapertura è prevista per il 2 gennaio, con le visite guidate del venerdì e del sabato. L’ultimo appuntamento del periodo festivo è previsto per martedì 6 gennaio, con l’apertura straordinaria dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30.