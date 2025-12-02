A Spilamberto conclusi i lavori per il rinnovamento degli alberi di Piazza Caduti Libertà

Si sono conclusi i lavori per il rinnovamento degli alberi di Piazza Caduti Libertà (in totale 16 aceri). Obiettivo è sistemare le aree verdi del centro storico di Spilamberto, nello specifico appunto mediante la sostituzione delle alberature presenti in Piazza Caduti Libertà che si presentano in condizioni non ottimali, sia dal punto di vista fitosanitario che ornamentale. L’intervento ha avuto un costo di circa 29.000 euro.

Ricordiamo che nel corso del 2025 sono state ripiantumate anche le aiuole di fronte al torrione e su via del paradosso per una spesa di circa 30.000 euro. Questi due primi interventi sono quindi costati circa 59.000 euro.

Nel corso del 2026 e del 2027 si procederà gradualmente alla collocazione di arredi urbani e fioriere, con l’obiettivo di rendere il centro storico sempre più a misura di pedone, ordinato e vivibile.

“Con dicembre – commentano il Sindaco Massimo Glielmi e l’Assessora al decoro urbano Stefania Babiloni – si concludono i primi due interventi che fanno parte di un progetto più ampio che proseguirà nel 2026 e che si pone come obiettivo il miglioramento del decoro urbano, partendo dal centro storico.

Due interventi che Spilamberto aspettava da anni, soprattutto quello di Piazza Caduti, che presentava alcune aiuole oramai completamente vuote e alberature non più sicure e malate. Per scegliere le essenze più adatte al luogo e allo scopo abbiamo avviato varie interlocuzioni con esperti dai quali ci siamo lasciati guidare.

È uno sforzo economico che era venuto il momento di mettere in campo e lo stiamo facendo in maniera convinta perché siamo certi che gli interventi stiano restituendo agli spilambertesi un centro più curato, ordinato e con quelli che abbiamo intenzione di mettere in campo il prossimo anno, sicuramente anche un centro più sicuro”.