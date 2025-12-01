Urp, i cittadini possono comunicare anche con WhatsApp

L’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Carpi amplia i canali di comunicazione con i cittadini e le cittadine: è attivo da oggi, lunedì 1 dicembre, il nuovo servizio di messaggistica tramite WhatsApp.

Il servizio permette alla cittadinanza di inviare messaggi per richieste di informazioni, segnalazioni o altre necessità direttamente via chat al numero fisso dell’Urp (059 649213). Basterà salvare il numero sul proprio telefono per iniziare a inviare messaggi, le risposte arriveranno attraverso il medesimo canale.

I messaggi sono letti dagli operatori e dalle operatrici dell’Urp durante l’orario di presenza in ufficio. I tempi di risposta possono variare in base alla tipologia di richiesta e all’afflusso di messaggi, ma viene comunque fornita risposta a tutti e tutte non appena possibile.

Il servizio di risposta tramite WhatsApp rappresenta un’ulteriore modalità di contatto semplice e accessibile per facilitare il dialogo tra cittadini e amministrazione, garantendo una comunicazione più diretta e immediata.

Per informazioni e per tutti i canali di contatto con l’Urp si può consultare il sito del Comune di Carpi (azione/unita-organizzative/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/).