lunedì, 1 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaScandiano: utilizza una carta bancomat rubata per prelevare 500euro. Denunciato





Scandiano: utilizza una carta bancomat rubata per prelevare 500euro. Denunciato

CronacaScandiano
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Pochi minuti dopo essersi accorta del furto della propria borsa, riposta sul sedile della sua auto e contenente il portafogli con all’interno la carta bancomat, una donna di 66 anni appurava che erano già stati effettuati due prelievi non autorizzati, per un totale di 500 euro presso un istituto di credito di Scandiano.

I fatti risalgono al 17 settembre scorso, quando la vittima denunciava il furto della sua borsa e due prelievi fraudolenti per un totale di 500 euro, effettuati con la propria carta di credito presso un istituto di credito di Scandiano. Formalizzata la denuncia, i carabinieri davano avvio alle indagini, partendo dall’acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti presso l’Istituto di credito. Così i militari riuscivano ad individuare il volto dell’uomo, ripreso mentre effettuava i prelievi con la carta che era stata rubata pochi minuti prima. Grazie al sistema di riconoscimento e gestione delle immagini, veniva individuato il presunto responsabile, recentemente fotosegnalato per altri reati, la cui fisionomia risultava compatibile con quella della persona immortalata dalle telecamere della banca.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri della tenenza di Scandiano acquisivano a carico del 31enne residente a Reggio Emilia elementi di presunta responsabilità in ordine ai reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, e lo denunciavano alla Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.