Scandiano, Giro verde: servizio sospeso e giri supplementari

AmbienteScandiano
L’Amministrazione comunale informa che, come ogni anno, dal 1° dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 sarà in vigore la sospensione invernale del servizio “Giro Verde” dedicato alla raccolta di sfalci e potature. Il servizio riprenderà regolarmente a partire dal 1° marzo 2026.

Per garantire comunque un adeguato supporto alle famiglie nelle settimane iniziali, è stato programmato un giro supplementare di dicembre, articolato come segue:

  • Lunedì 15 dicembre: zone gialla e viola
  • Mercoledì 17 dicembre: zone blu e rosa
  • Venerdì 19 dicembre: zone rossa e verde
    Si ricorda che i sacchi devono essere esposti la sera precedente il passaggio.

Durante tutto il periodo di sospensione rimane attiva la possibilità di conferire sfalci e potature presso i Centri di Raccolta di:

  • Scandiano, via Padre Sacchi
  • Arceto, via Borsellino

L’Ufficio Ambiente comunica inoltre che, oltre al giro suppletivo di dicembre, sarà effettuato un ulteriore passaggio straordinario in gennaio e uno in febbraio: le date verranno comunicate non appena definite.

 

















