Presentata la nona edizione del Festival SportivaMente

Nella mattinata di oggi, lunedì 1° dicembre, si è svolta, presso la Sala Matrimoni a Sassuolo, la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Festival SportivaMente, organizzato da Fuori Campo 11 per celebrare lo sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione, attraverso incontri ed eventi in programma, ad ingresso libero, dall’1 al 7 dicembre.

Sono intervenuti: Barbara Fontanesi e Franco Cosmai di Fuori Campo 11; Serena Lenzotti, vice sindaco e assessore del Comune di Sassuolo con deleghe a Politiche Sociali, Inclusività e bisogni speciali, Politiche per la salute e il benessere, Promozione dell’attività sportiva e impiantistica sportiva, Politiche per adolescenti e giovani; Giuseppe Zuccala, in rappresentanza del Dream Team Bowling, insieme al capitano della squadra Massimiliano Casolari; Paolo Zarzana del CSI Comitato di Modena.

Inoltre, nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i progetti di Fuori Campo 11 “Sportivamente in classe”, pensato per coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti comunicativi, come articoli o podcast, inerenti ai temi trattati negli incontri del Festival SportivaMente, e “Time Aut”, che rientra nel più ampio progetto “Start Aut” e riguarda il coinvolgimento di ragazzi autistici nella gestione della comunicazione relativa al Festival SportivaMente: a questo proposito sono intervenute la coordinatrice dei progetti Valentina Marchesi e Giulia Bertoli, project manager di Stars&Cows, e, riguardo al progetto “Sportivamente in classe”, Sabrina Paganelli, dirigente scolastica dell’IIS Volta di Sassuolo, e Francesca Guerzoni, dirigente scolastica della scuola media Parco Ducale di Sassuolo.

Nel corso della conferenza stampa, Barbara Fontanesi, presidente di Fuori Campo 11, ha presentato così il Festival SportivaMente: “Anche quest’anno il calendario di incontri è molto ricco, con la partecipazione di diversi campioni paralimpici. Come Fuori Campo 11, da ormai quasi 20 anni siamo impegnati nella promozione dello sport come linguaggio universale: questo Festival lo testimonia e lo dimostra, con un linguaggio potente che ci invita a superare le nostre barriere”.

Gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni nell’ambito del Festival SportivaMente: