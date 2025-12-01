Insediato a Castelvetro il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, le prime proposte dei nuovi eletti

Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castelvetro, con la proclamazione degli eletti e la nomina delle cariche. Per un giorno i “consiglieri adulti” hanno ceduto gli scranni ai 30 rappresentanti dei ragazzi, due per ogni classe delle scuole medie.

Alla carica di sindaco è stata eletta Samuela Simonini, mentre il vicesindaco sarà Caro Sourbron. Assessori sono stati nominati: Samuele Burzi ad ambiente ed ecologia (vice Giada Giovanardi); Samuela Simonini a scuola, cultura e spettacolo (vice Noemi Bernabei); Giulia Becchi a giochi, sport e divertimento (vice Lorenzo Mezzacqui); Caro Sourbron a solidarietà, salute e sicurezza stradale (vice Giovanni Lizzio); Alex Pradelli allo sviluppo del paese (vice Federico Cossentino). Dopo la proclamazione i ragazzi eletti hanno presentato le proposte e i programmi di lavoro per l’anno scolastico 2025/2026.