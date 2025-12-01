Incontro-spettacolo tra arti, società e nuove tecnologie alla Casa delle Storie di Reggio Emilia

People have the power: questo il titolo dell’incontro-spettacolo sulla storia dei rapporti tra arti, società e nuove tecnologie che lo studioso di teatro, danza e arti visive Michele Pascarella insieme al Teatro dell’Orsa proporrà mercoledì 3 dicembre alle ore 21 alla Casa delle Storie di Reggio Emilia nell’ambito di Animali intelligenti, percorso di co-progettazione promosso dall’Amministrazione Comunale.

«Sarà una veloce, gioiosa cavalcata tra parole, musica e immagini per ricordare come il teatro e le arti siano stati, e potenzialmente siano ancora, strumenti potenti di cambiamento ed evoluzione personale e sociale» spiega Michele Pascarella «Avremo come principali guide il Living Theatre e Giuliano Scabia. Ma ci faranno compagnia anche Andy Warhol e Charles Baudelaire; i fotografi André Disdéri e Nan Goldin, Franco Vaccari e Spencer Tunick; i grandi rivoluzionari della danza del Novecento Pina Bausch e Merce Cunningham. E tre esperienze teatrali di oggi, di base in Emilia Romagna: il Teatro Due Mondi di Faenza, il Grande Teatro di Lido Adriano diretto da Luigi Dadina | Teatro delle Albe e, ovviamente, il Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia, che presenterà a fine incontro una semplice pratica di condivisione di memoria».

«Attraverso la rievocazione di azioni rivoluzionarie e biografie luminose, performance indimenticabili e parole splendenti» conclude Michele Pascarella «rivivremo i momenti in cui il teatro, la danza e le arti visive nell’ultimo secolo hanno dato forma alla concreta possibilità di costruire, insieme, un presente e un futuro più umani».

La Casa delle Storie si trova in via Sergio Beretti 24/d a Reggio Emilia.

Partecipazione: € 10 intero, € 5 ridotto.

Prevendite online (con d.p): https://www.evients.com/buy/69fc2a40bde64d5c953a4d5853f441ee.

Prenotazioni: orsa@teatrodellorsa.com, messaggio WhatsApp al numero 351 548 2101.