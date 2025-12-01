Giornata mondiale contro l’Aids, il Sindaco di Reggio: “una battaglia che non riguarda solo la salute, ma anche i diritti umani”

“La giornata mondiale contro l’Aids non riguarda soltanto la medicina o la salute: riguarda anche i diritti umani, l’uguaglianza, la dignità. Riguarda la capacità di una comunità di proteggere i più vulnerabili e di combattere l’ignoranza con la conoscenza, il pregiudizio con la solidarietà, la paura con la verità. Ed è anche una occasione per ricordare le persone che abbiamo perso, per sostenere chi convive con l’hiv e per rinnovare il nostro impegno nella prevenzione e contro la discriminazione e lo stigma che accompagnano questa infezione”.

Lo ha sottolineato il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari in apertura della seduta odierna del Consiglio comunale, in occasione della Giornata mondiale della lotta all’Aids: “Un’importante occasione per riflettere, sensibilizzare e impegnarci nella lotta contro questa malattia”

Si stima che nel mondo circa 5,9 milioni di persone non conoscano la loro positività all’Hiv; in Italia invece ci sono circa 130 mila persone con Hiv e nel 2024 si sono registrate 2.379 nuove diagnosi.

Presso l’ambulatorio di malattie infettive dell’ospedale cittadino sono seguite con terapia 1.179 persone con infezione da Hiv. A Reggio nel 2024 si sono registrati 19 nuovi casi, nel 2025 – nonostante il trend in calo degli ultimi anni (sono invece in aumento anche a Reggio i casi di mst) sono 21 ad oggi i nuovi casi diagnosticati, tutti con un’infezione presente da tempo.

La comunità reggiana, in tutte le sua articolazioni, da anni lavora su questi temi e dal 2009 è operativo un Tavolo di lavoro che coordina progetti e interventi per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dei comportamenti a rischio.

Infine, il sindaco ha espresso forte preoccupazione per la drastica riduzione dei programmi internazionali contro Hiv e tubercolosi rivolti ai paesi in via di sviluppo, soprattutto da parte della attuale amministrazione americana, ritenendo che ciò avrà conseguenze nefaste non solo per i Paesi in via di sviluppo, considerando la globalizzazione e lo spostamento delle persone.