lunedì, 1 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAlbineaDuecento piccoli alberi regalati ai cittadini in piazza il 6 dicembre





Duecento piccoli alberi regalati ai cittadini in piazza il 6 dicembre

AlbineaAmbiente
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 6, dalle ore 10 e fino alle 13, il Comune di Albinea distribuirà gratuitamente in piazza, ai cittadini che ne faranno richiesta, 200 piccoli alberi che potranno essere messi a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde.

I giovani alberi e arbusti di specie autoctone o adattate al clima locale, sono stati messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna.

In distribuzione ci saranno: alloro, gelso bianco, carpino, gelso nero, nocciolo, acero montano, pero selvatico, olmo siberiano, melo selvatico, ginko biloba, ciliegio selvatico, frassino, mirabolano, pino domestico, noce, liquidambar, castagno, albero di giuda, paulonia, oleandro. Gli arbusti saranno: sambuco, ginestra, viburno lantana, olivello spinoso, fusaggine, ginepro, rosa canina, palla di neve, corniolo e ligustro selvatico.

La distribuzione si concluderà con la fine delle scorte di piante.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.