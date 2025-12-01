Duecento piccoli alberi regalati ai cittadini in piazza il 6 dicembre

Sabato 6, dalle ore 10 e fino alle 13, il Comune di Albinea distribuirà gratuitamente in piazza, ai cittadini che ne faranno richiesta, 200 piccoli alberi che potranno essere messi a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde.

I giovani alberi e arbusti di specie autoctone o adattate al clima locale, sono stati messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna.

In distribuzione ci saranno: alloro, gelso bianco, carpino, gelso nero, nocciolo, acero montano, pero selvatico, olmo siberiano, melo selvatico, ginko biloba, ciliegio selvatico, frassino, mirabolano, pino domestico, noce, liquidambar, castagno, albero di giuda, paulonia, oleandro. Gli arbusti saranno: sambuco, ginestra, viburno lantana, olivello spinoso, fusaggine, ginepro, rosa canina, palla di neve, corniolo e ligustro selvatico.

La distribuzione si concluderà con la fine delle scorte di piante.