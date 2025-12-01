Cina, il settore delle consegne express supera i 180 miliardi di pacchi all’anno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese delle consegne espresse ha gestito più di 180 miliardi di pacchi da gennaio fino al 30 novembre di quest’anno, segnando la prima volta in cui il volume annuale ha superato questa soglia, secondo i dati dell’Ufficio postale statale pubblicati lunedì.

Un funzionario dell’ufficio ha affermato che il volume record evidenzia la forte vitalità dell’economia cinese, con una media mensile superiore ai 16 miliardi di pacchi, un picco giornaliero di 777 milioni e una velocità di smistamento di oltre 6.200 pacchi al secondo.

Dall’inizio dell’anno, il settore postale e dei corrieri ha notevolmente rafforzato il proprio ruolo nel guidare lo sviluppo industriale e nello stimolare le economie regionali, ha aggiunto il funzionario.

L’introduzione di servizi di spedizione gratuita nelle aree remote occidentali ha accelerato l’espansione delle reti logistiche locali, con le attività dei corrieri in Mongolia Interna, Xinjiang e Xizang che hanno registrato una crescita particolarmente rapida.

Negli ultimi anni, l’industria postale e delle consegne espresse ha incrementato gli investimenti nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica, migliorando l’efficienza operativa grazie all’adozione della robotica e dell’intelligenza artificiale, ha osservato il funzionario.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-