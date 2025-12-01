Anche quest’anno, il Natale a Vignola ti premia!

Un mese di appuntamenti che uniscono tradizione, cultura e solidarietà, con l’invito a sostenere il commercio locale e vivere insieme la magia delle feste. Il Natale a Vignola, grazie a Pro Loco e Comune, per il sesto anno consecutivo, “premia” coloro che faranno acquisti nei negozi della città. Tornano, infatti, i “voucher” dell’iniziativa “Vignola ti premia!” che avevano raccolto tanto apprezzamento nelle edizioni passate.

Ancora una volta, quindi, chi, dal 1° dicembre al 24 dicembre, acquisterà beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetisti della città avrà diritto a un “buono” del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa (suddivisa al massimo in 5 scontrini) da utilizzare, entro fine febbraio, nelle attività aderenti all’iniziativa. Ricordiamo che sono esclusi e non saranno ritenuti validi gli scontrini di acquisto nei negozi della media e grande distribuzione, nelle farmacie, nei distributori di carburante, nelle assicurazioni, nelle carrozzerie e attività similari. I voucher potranno essere ritirati, nei week end, presso l’Infopoint di Corso Italia, gestito dalla Pro Loco. I negozi che accettano i voucher saranno segnalati da un’apposita locandina appesa in vetrina. IN CASO DI ESAURIMENTO DEL PLAFOND L’INIZIATIVA POTRÀ TERMINARE IN ANTICIPO.

Il programma culturale si apre venerdì 5 dicembre, alle 17.30, con la benedizione della casetta della Natività in corso Italia e, la sera stessa, con la presentazione del libro Qualcosa che brilla di Michela Marzano al Teatro Cantelli. Sabato 6 dicembre, alle ore 14.00, la libreria Castello di Carta propone il laboratorio “Raccontare le vite” con Federica Iacobelli. Mercoledì 10 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Fabbri, è in programma Quadri di un’esposizione di Ravel-Mussorgsky, con i Solisti dell’Orchestra dei Castelli, con la partecipazione straordinaria di Irene Tabanelli.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Cantelli ospiterà Lorenzo Mattotti e Otto Gabos per la presentazione di I viaggi di Gulliver e Trilogia di New Work. Venerdì 12 dicembre, alle ore 20.30, la Biblioteca Auris propone una narrazione itinerante per ragazzi tra gialli e romanzi d’avventura. Sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Fabbri andrà in scena lo spettacolo Benvenuti a casa Morandi, a cura di Avis Vignola. La mattina di sabato 20 dicembre, come negli ultimi anni, il coro degli studenti della Scuola Media L.A. Muratori canterà Christmas Carol nel parco del Municipio.

In calendario anche letture e laboratori per bambini: domenica 14 dicembre Il Natale di Pettson alla libreria La Quercia dell’Elfo; domenica 21 dicembre Dediche d’autore con Sonia Maria Luce Possentini alla libreria Castello di Carta; martedì 23 dicembre lettura natalizia Rosso Natale?! alla Biblioteca Auris; lunedì 29 dicembre incontro con Barbara Cuoghi e il suo libro Vostro Befana alla libreria Castello di Carta. Sabato 10 gennaio la libreria La Quercia dell’Elfo ospiterà Nicoletta Verna con Inverno delle stelle.

Dal 8 al 28 dicembre, inoltre, nei weekend, la Sala della Meridiana della Rocca ospiterà la mostra di presepi artigianali di Ivano Barbieri. Le domeniche 7, 14 e 21 dicembre l’ex Mercato accoglierà il mercato ambulante straordinario, mentre in viale Mazzini si terrà il mercatino Art-Ingegno nelle giornate del 7, 14, 20, 21 e 24 dicembre. In piazza dei Contrari, Biopanaro, mercato biologico del Distretto Valli del Panaro e Appennino Modenese, nelle domeniche 14, 21 e 28 dicembre.