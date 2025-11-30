Torna il “Natale in centro storico” a Modena con conferme e novità per bambini e famiglie

In un clima di festa già avviato in città, torna quest’anno il programma delle iniziative che animeranno il cuore della città “Natale in Centro Storico”, curato e gestito da Modenamoremio, società di promozione e valorizzazione del Centro storico di Modena. Si tratta di una rassegna di iniziative, molte delle quali tradizionali e di successo e quindi confermate, e altre nuove e proposte per la prima volta, che comunque toccheranno buona parte delle piazze e delle vie del centro, sempre intese a valorizzare il nostro Centro storico e le attività che operano nel cuore della città.

Pur essendo alcune attività già avviate, l’inaugurazione ufficiale della rassegna avverrà, alla presenza del Sindaco e delle autorità, mercoledì 3 dicembre, alle ore 17.00 e prevede l’accensione delle luminarie e una visita alle varie installazioni con partenza da Largo San Francesco e arrivo in piazza Roma, accompagnata dalla musica della Banda Cittadina ‘Andrea Ferri’ di Modena.

Parlando di luminarie, per le quali va rivolto il consueto sincero ringraziamento al Gruppo HERA per il prezioso contributo, si presenta la prima delle novità: considerando che l’atmosfera natalizia e la parallela stagione commerciale, iniziano ormai ben prima dell’8 dicembre, tradizionale data d’inizio delle Festività, si è scelto di offrire alla città e ai commercianti del centro storico un weekend di illuminazione in più con una Anteprima Luminarie, nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 novembre. Dopo l’inaugurazione del 3 dicembre le luci in città, come lo scorso anno, rimarranno accese, per scelta di Modenamoremio, condivisa dall’Amministrazione comunale, anche per tutto il mese di gennaio, fino alla festa patronale di San Geminiano. Per quanto riguarda le luminarie un ringraziamento, oltre al Gruppo Hera, va all’Amministrazione Comunale e a quei commercianti del centro storico che hanno contribuito agli allestimenti luminosi che rendono il cuore della città più attrattivo e accogliente.

Oltre alle luminarie, il programma del “Natale in Centro Storico” 2025 conferma le iniziative tradizionali come gli Abeti decorati e illuminati, che quest’anno saranno in cinque piazze, una in più del 2024, suggestive installazioni luminose dove modenesi e ospiti provenienti da fuori potranno fare foto ricordo e selfie, presepi artistici, il Trenino dei bimbi, casette con le delizie gastronomiche delle Magie di Natale e, non ultimi, i due successi della scorsa edizione, il Villaggio di Babbo Natale in piazza XX Settembre e la Casa della Befana in Largo San Francesco. Ribadita quindi la scelta di un Natale all’insegna dei bambini e delle famiglie, dove tradizione e semplicità saranno le chiavi d’ interpretazione della maggioranza degli appuntamenti proposti.

Al “Villaggio di Babbo Natale”, i bimbi troveranno uno speciale spazio completamente riservato a loro, bambini con casette di legno nelle quali avverranno animazioni, un trono dove Babbo Natale si farà i selfie coi bimbi, una cassetta postale dove i piccoli potranno imbucare le loro letterine, una giostrina e altre sorprese.

Ugualmente alla “Casa della Befana” in largo San Francesco, che con Calle di Luca e Corso Canalchiaro rappresenta un’area del centro storico che si intende recuperare e valorizzare, nella casetta personalizzata verranno proposti incontri, animazioni, letture animate, momenti musicali e altre iniziative rivolte a bambini dai 6 anni in giù.

Come negli anni scorsi, il Trenino dei Bambini sarà attivo dal 6 dicembre al 6 gennaio: tutte le mattine dei giorni feriali sono dedicate alle scuole, mentre sarà aperto a tutti nei weekend, nei pomeriggi anche con un nuovo percorso che coinvolge più punti del centro rispetto all’anno scorso.

Ma le sorprese pensate appositamente per i più piccoli non finiscono qui: oltre al Trenino, alla magia di Alberi e luminarie, al Trenino, al Villaggio di Babbo Natale e alla Casa della Befana, si aggiunge, per la prima volta, una suggestiva Giostra Antica, con cavalli e altre figure fiabesche, in piazza Roma. In tutte le tre location dedicate ai bambini, quindi piazza XX Settembre, Largo San Francesco e piazza Roma, sono previsti calendari di appuntamenti di animazioni con laboratori, spettacoli, concerti, narrazioni, clownerie, giocolerie e molto altro. Un aspetto degno di nota di queste attività è che gli appuntamenti vedranno protagoniste decine di associazioni del territorio, giovanili, culturali, di volontariato che si presteranno ad intrattenere e divertire i bambini presenti nelle tre piazze.

Ma questa volta i bambini non saranno solo i destinatari delle iniziative pensate, saranno loro stessi a regalarci qualcosa di prezioso, una vera chicca: si chiama “Caro Babbo Natale ti lascio i biscotti…” ed è una tenera e intensa pubblicazione che raccoglie una selezione delle letterine più divertenti, più commoventi, insomma più belle scritte dai bambini modenesi nel Natale ’24 e imbucate presso la cassetta postale del Villaggio di Babbo Natale nella scorsa edizione. Pensieri divertenti, a volte commoventi, profondi, grafiche ricche e povere, domande inopportune e molto curiose… insomma un prezioso cadeau che quest’anno Modenamoremio vuole omaggiare a chi porta il Natale nel cuore.

Presenti, come sempre, anche le casette natalizie di “Magie di Natale” con caldarroste, dolciumi, vin brulè, crepes, piadine, patate arricciate e altre delizie collocate lungo via Emilia tra Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo Muratori con i gestori che contribuiscono anche al finanziamento di momenti di animazioni per adulti e bambini.

Capitolo Presepi, tema sempre caro e molto richiesto; innanzitutto è confermata la mostra di Presepi artistici promossa dal Marchio Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio, con l’esposizione della splendida collezione di presepi realizzati dalla bottega d’arte napoletana Cantone & Costabile, di proprietà della Camera, quest’anno più che mai caratterizzata dal taglio culturale, con 8 importanti fotografi e altrettanti importanti poeti chiamati ad interpretare i soggetti, modenesissimi, degli 8 gruppi scultorei al centro dell’esposizione; non a caso il titolo della mostra è “PRESEPI D’ARTISTA: sguardi d’autore sui presepi delle eccellenze modenesi”. Fotografie d’autore e testi poetici originali sapranno attirare un pubblico diverso e più attento anche agli aspetti artistici e culturali. La mostra inaugurerà all’Ex Albergo Diurno sabato 6 dicembre e resterà visitabile fino al 6 gennaio.

Non mancheranno poi i Presepi ai piedi degli Abeti nelle piazze, tra i quali ricordiamo “Dalle Stele della Lunigiana” un bellissimo presepe realizzato da studenti dell’istituto d’arte “A. Venturi” del corso di Design della Ceramica. E ancora da segnalare una ulteriore novità: su iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale, nella Sala dei Passi Perduti, a Palazzo Comunale, verrà esposto “Un presepe in Municipio”, per la precisione il magnifico Presepe Ritrovato, ogni anno sottoposto a un’accurata manutenzione da parte dell’Associazione ‘Gli Amici del Corni’ e quest’anno valorizzato in questa significativa sala storica.

Una ulteriore iniziativa degna di nota è il concerto “Il Suono del Natale” uno show musicale interamente dedicato al sogno natalizio, in programma in Piazza Roma domenica 21 dicembre, curato dalla Alessandro Galli Production che regalerà a famiglie e bambini atmosfere gioiose e adeguate alle feste.

Alcuni appuntamenti tradizionali si ripetono come L’Antico in piazza Grande a cura dell’Associazione Mercantico, che però avrà luogo in piazza Roma anziché di piazza Grande, oppure “Libriamodena”, rassegna di editoria modenese sotto i portici o ancora il mercatino “Sogni di Natale”. Il 6 gennaio in Largo San Francesco e Calle di Luca tornerà anche la “Befana dei Motori”, evento realizzato in collaborazione col Club Motori di Modena. Una novità invece sarà la sfilata di vespe storiche intitolata “Babbi Natale in Vespa”, in programma il 13 dicembre che, partendo da Palazzo dei Musei, attraverserà via Emilia Centro e altre vie del centro, evento organizzato dal Vespa Club Modena 1949.

Un sincero e dovuto ringraziamento va alle numerose e prestigiose aziende del territorio che hanno reso possibile, con il lorio sostegno, la realizzazione di un programma così ricco e articolato.

È dovuto un ringraziamento a BPER Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, USCO, Gruppo FINI Le Conserve della nonna, V.F. Group per gli alberi di Natale collocati nelle diverse piazze, Gruppo HERA per le luminarie a MAFIN GROUP per la Casa della Befana, a V.F. Group, NOSTROMO, RICCI&CASELLI e NUOVA NEON per le varie installazioni luminose, e ALLEANZA per il concerto di Natale in piazza Roma. Il progetto del Trenino è sostenuto dal marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio e da ROADHOUSE. La Mostra PRESEPI D’ARTISTA è completamente sostenuta dal Marchio Tradizioni e Sapori di Modena della Camera di Commercio.

Le decorazioni floreali sotto gli Abeti e in Sala dei Passi perduti sono curate da Free’n Joy. Un ringraziamento particolare a BPER Banca, main sponsor annuale degli eventi di Modenamoremio.

Il programma completo e l’elenco completo dei negozi associati a Modenamoremio, che contribuiscono ad arricchire il centro della nostra città, sono consultabili anche su www.modenamoremio.it