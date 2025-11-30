domenica, 30 Novembre 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 1 dicembre 2025

Meteo
Al mattino cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni irregolari sul settore emiliano, localmente anche a carattere di rovescio sulle zone di crinale. Deboli nevicate limitate alle cime più alte oltre i 1500 metri che temporaneamente potranno scendere anche sino a quote di 1200/1400 metri . Sulla Romagna le precipitazioni risultano poco probabili, al più sporadiche durante la mattina. Nel pomeriggio deboli fenomeni sporadici sul settore centrale della regione in esaurimento serale.

Temperature minime in aumento, con valori attorno a 4/5 gradi. Massime pressoché stazionarie sul settore orientale, attorno a 9/10 gradi, in lieve calo su quello centro-occidentale, attorno a 6/7 gradi. Venti deboli meridionali sui rilievi con locali rinforzi sulle aree di crinale. Deboli variabili in pianura. Mare poco mosso.

