Premiazione in Campidoglio a Roma per il rocker sassolese Nicola Ferrari

Il cantautore Nicola Ferrari riceverà il premio “Note e Parole – Incontro tra musica, scrittura e immagini” ideato da Terza Pagina Magazine, durante la Cerimonia di Premiazione che si terrà il giorno 16 Dicembre 2025 alle ore 16.00 presso la “Sala Laudato Si” in Campidoglio a Roma. Il premio viene assegnato al videoclip del suo singolo “Wings Of Fire”, per la regia di Simone Gazzola. Il video è stato girato presso lo studio Discromie. Sarà presente Elodie Cavallaro, fotografa e titolare dello studio.

“Note e Parole” è un progetto ideato per celebrare il legame profondo tra musica, parola e immagine, valorizzando sia la categoria “Autori” che la categoria “Artisti emergenti” (come i registi, i compositori di colonne sonore, i creatori di videoclip, gli scenografi, gli scrittori e gli artisti emergenti musicali e non solo) che con la loro sensibilità e visione contribuiscono a dare voce e forma alle emozioni.

Durante la serata saranno consegnati i riconoscimenti ai protagonisti che si sono distinti per originalità, talento e impegno artistico, in un contesto di incontro tra linguaggi creativi diversi ma uniti dalla stessa passione. Sarà un momento di arte, musica e cultura, dove ogni nota e ogni parola diventano espressione viva di talento e comunicazione.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto col suo primo album “Again”, Nicola Ferrari torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico: l’EP di sei tracce (5 originali + 1 bonus track) “Your Time Is Now” (prodotto da NF Records per l’etichetta Astralmusic). Dal 5 Dicembre il singolo di presentazione “Your Darkside” sarà disponibile su tutte le piattaforme e in contemporanea uscirà il videoclip su YouTube. I rimanenti brani usciranno con cadenza mensile e saranno presentati in anteprima durante il Tour 2026 che prenderà il via a febbraio da Sanremo per concludersi a ottobre, in concomitanza con l’uscita del nuovo album.