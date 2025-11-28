Unvs Sassuolo celebra le eccellenze sportive della città

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi e radicati della vita sportiva sassolese: la tradizionale cerimonia di fine anno dell’Associazione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione di Sassuolo “Giulio Cantelli e Giorgio Mariani”. Lunedì 1 dicembre, a partire dalle 19.45, presso il Ristorante Ca’ Marta e con il patrocinio del Comune di Sassuolo, la sezione UNVS premierà le società sportive dilettantistiche della città e i personaggi che si sono distinti nel corso del 2025 per meriti sportivi, impegno educativo e valore sociale.

La serata, divenuta negli anni un punto fermo del calendario sportivo cittadino, vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo del nostro territorio: il pilota sassolese Andrea Bertolini, il giornalista sportivo Leo Turrini, la giovane promessa del ciclismo Nicolò Fiumara, oltre allo storico allenatore delle giovanili sassolesi Adolfo Taccini accompagnato dalla sua celebre Armata Brancaleone. Come da tradizione sarà presente anche una delegazione del Sassuolo Calcio, a testimonianza del forte legame tra la società neroverde, la città e l’intero movimento sportivo dilettantistico locale.

L’iniziativa rappresenterà un momento di riconoscimento non solo dei risultati agonistici ottenuti nel corso dell’anno, ma anche dell’impegno quotidiano delle tante realtà sportive che, con passione e dedizione, contribuiscono a far crescere i valori dello sport, della socialità e dell’educazione tra i giovani sassolesi.