Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 29 novembre 2025

Meteo
Al mattino cielo velato per nubi alte, tendente a sereno dal pomeriggio. In serata banchi di nebbia sulle pianure settentrionali e lungo la costa.

Temperature stazionarie o in lieve aumento. Minime intorno allo zero nei centri urbani delle pianure interne, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane con deboli gelate; valori lievemente sopra lo zero lungo la costa. Massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi.

