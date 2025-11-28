L’Associazione “Il Mucchio” dona 4mila euro per l’acquisto di un ortopantografo per la Radiologia dell’Ospedale Magati

L’Associazione sportiva dilettantistica e ricreativa “Il Mucchio” ha donato 4mila euro che contribuiranno all’acquisto di un ortopantomografo per la Radiologia dell’Ospedale Magati, progetto per il quale da qualche mese sono impegnate nella raccolta fondi numerose associazioni locali del Distretto sanitario della zona Ceramiche.

Si tratta di un’attrezzatura utilizzata in Diagnostica per le indagini sulla intera arcata dentale, ossa mascellari, seni paranasali e articolazioni temporo-mandibolari. Lo strumento sarà acquistato nei prossimi mesi, non appena conclusa la raccolta fondi.

“Il Mucchio” è un’associazione sportiva dilettantistica e ricreativa nata nel 1997 da un gruppo di amici che decise di unirsi in un’associazione con finalità benefiche per ricordare Andrea “Gigio” Torelli, un amico scomparso a causa di un incidente stradale accaduto nel 1996. Da allora la società é impegnata nell’organizzazione di tante iniziative che hanno uno scopo benefico ogni anno rivolto a realtà e progetti diversi a favore delle comunità locali. La più importante di queste iniziative annuali è il torneo di calcetto, sempre intitolato ad Andrea “Gigio” Torelli, che si svolge ogni estate a Scandiano e che attira numerose squadre e un grande pubblico, evento che ormai è divenuto un atteso appuntamento.

“Grazie di cuore – ha detto il Direttore del Distretto Marco Ferri – questa donazione parla di una comunità molto vicina e attenta alle esigenze della Sanità Pubblica sul territorio in un’ottica di prossimità e di impegno affinché tutti trovino vicino a casa le risposte migliori ai loro bisogni socio sanitari”.