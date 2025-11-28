venerdì, 28 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaDomenica al Michelangelo di Modena "La Sirenetta" di Fantateatro





Domenica al Michelangelo di Modena “La Sirenetta” di Fantateatro

ModenaTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Torna l’appuntamento domenicale del Fantateatro al Teatro Michelangelo con la doppia replica de La Sirenetta, tra le più popolari fiabe di Andersen. L’Appuntamento è per domenica 30 Novembre alle 15.00 e alle 17.00.

La Sirenetta, nuotando in superficie, vede sulla riva un principe di cui s’innamora perdutamente, ed è disposta a lasciare i fondali del mare pur di vivere con lui.

Disperata e osteggiata dal re suo padre, che diffida del genere umano, Ariel fa di tutto per ottenere le gambe, con le quali potrà camminare e vivere con gli umani.

Come ogni adolescente ribelle, la Sirenetta non si cura delle parole del padre e chiede aiuto alla strega del mare, la quale le dona le gambe in cambio della voce.

Inizierà una nuova vita per la Sirenetta, non priva di difficoltà, ma a lieto fine.

Dalla favola di Andersen, la versione teatrale di Fantateatro ricrea l’ambiente marino attraverso trucchi scenografici tridimensionali.

 

PREZZO: 11 euro per ogni spettatore senza limiti di età.

L’evento è adatto dai 4 anni di età.

Spettacolo in abbonamento.

 

Biglietti disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.