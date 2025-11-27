giovedì, 27 Novembre 2025
“Young day”: le aziende del distretto ceramico incontrano i giovani in cerca di lavoro

Martedì 2 dicembre i Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo organizzano una giornata di orientamento per ragazzi e ragazze sotto i 36 anni in cerca di occupazione. Sarà possibile sostenere colloqui con i responsabili aziendali

Conoscere le aziende del distretto ceramico, incontrarne i referenti, fare colloqui conoscitivi, avere una panoramica sulle opportunità e sui servizi offerti dai Centri per l’impiego del territorio.

È questo il principale obiettivo dello “Young day” organizzato martedì 2 dicembre dal Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, e rivolto a giovani con meno di 36 anni, in cerca di occupazione.

L’evento, che si svolgerà dalle 14.15 alle 18, presso Casa Corsini (via Statale, 83, Spezzano), prevede una presentazione delle aziende e un focus sui profili professionali più richiesti dalle realtà del territorio.

Al termine dell’incontro sarà possibile sostenere colloqui di lavoro con i responsabili aziendali presenti e lasciare il proprio curriculum aggiornato.

Per partecipare allo “Young day” occorre confermare la propria presenza tramite l’apposito form di registrazione (https://regioneer.it/Young-day).

Per informazioni: impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it

















