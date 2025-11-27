giovedì, 27 Novembre 2025
Sport e solidarietà sabato a Guastalla

Bassa reggianaGuastallaSocialeSport
Lo sport si unisce all’impegno sociale in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne (che ricorre ogni anno il 25 novembre). Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18:30, si terrà una partita di pallavolo a scopo benefico intitolata “Batti il silenzio: in campo contro la violenza”.

L’evento, organizzato in collaborazione con U.S. Saturno, Kyoto e l’Associazione NonDaSola, vedrà le ragazze della Serie C dell’U.S. Saturno scendere in campo contro il San Polo Simpei.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo. Anzitutto sostenere l’Associazione NonDaSola: le offerte per l’ingresso alla partita saranno libere e destinate a supportare l’attività dell’associazione, che si occupa di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Inoltre, sensibilizzare: durante l’evento sono previsti brevi interventi sul tema della violenza contro le donne, volti a sensibilizzare il pubblico e a rompere il silenzio su questa grave problematica.

L’evento è un richiamo esplicito ai valori di solidarietà e rispetto, portando un messaggio chiaro: lo sport può essere un potente veicolo per la lotta contro ogni forma di violenza. Si invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi per sostenere la squadra e l’importante causa.

