Continua l’attività di pulizia delle caditoie sul territorio comunale sassolese

AmbienteSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
immagine di repertorio

A partire dall’inizio del mese di dicembre verrà avviata da parte di HERA Servizio Idrico Integrato la pulizia di circa 5000 caditoie in continuità con le attività già svolte durante l’anno. Al fine di garantire un servizio più efficace potranno essere apposti in loco i divieti di sosta temporanei previa comunicazione ai cittadini sui canali istituzionali.

















Redazione 1

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

