Una cittadina ci scrive in merito al botta e risposta tra Amministrazione comunale e opposizione sul tema Moschea

Mi presento, sono una cittadina di Sassuolo, sono nata in questo paese e ci vivo anche ora, capace di intendere e di volere e con una discreta esperienza, stante la mia non più giovane età! Nel corso della mia vita, ho cambiato spesso le idee , anche quelle politiche! Crescere e maturare, comporta anche questo.

Sicuramente la politica, tutta, mi ha molto stancata, i giochini di potere sono disgustosi e la nascita dei social e il relativo uso (improprio) da parte della politica, casomai ce ne fosse bisogno, amplifica e degenera tutti i dibattiti. Inutile negare che l’attuale amministrazione locale, fa molto uso dei social, non a caso, si parla spesso di un certo … Mister Facebook! Fatte queste premesse leggo oggi, la nota stampa dei gruppi consiliari di maggioranza in merito al problema Moschea e raccolta firme relativa!

Cito:la destra sassolese chieda tre volte scusa e rifletta sulla tragicomica figuraccia che ha rimediato, sprofondando nelle risate di tutta Italia! Perbacco!!!!!

Mi chiedo: ma cosa abbiamo fatto di male, noi cittadini di Sassuolo, per meritarci dei politicanti del genere???? Mi chiedo ma questi politicanti, pensano che 8000 persone, abbiano firmato perché sono 8000 mononeuronati leghisti o comunque di destra?????

Io veramente vorrei per prima cosa ricevere le scuse da questi politicanti! Siamo in democrazia e le opinioni dei cittadini, a prescindere, vanno rispettate! Pensare che 8000 persone firmino una petizione in quanto non normo-dotati e indottrinati è oltremodo offensivo!!!! Anzi già che ci penso, io di scuse non ne voglio tre, ma molte di più! La maggioranza esca dai social, finisca questo teatrino aberrante e prenda semplicemente atto che ha affrontato l’intera questione in modo fumoso, non trasparente e soprattutto con un ritardo imbarazzante!!!! Tanto che la comunità di Braida ha imparato dai giornali le notizie importanti che la riguardavano!

Vorrei ricordare a questi signori, che hanno ricevuto mandato, non per volontà divina, ma attraverso il voto dei cittadini. E contrariamente a quello che pensano, molti di quelli che li hanno votati, poi, sono anche andati a firmare contro la Moschea! Per quanto mi riguarda spero abbiate un piano B, dopo questa bella esperienza, nell’Amministrazione di questa città ! Sicuramente il mio voto non lo tornerete ad avere! E sarà durissima, sopportarvi ancora per anni! Il cittadino sarà anche mononeuronato, ma forse ha buona memoria!

Ah! Dimenticavo! Faccio parte di quelle persone che all’alba del 6 giugno 2025, si sono svegliate di soprassalto, nel caos più totale!!!! Sindaco presente alla festa mussulmana al Parco Amico, avviso alla cittadinanza, NON PERVENUTO! Già che ci siete …. Chiedete scusa anche per questo!!!!

Con la presunzione, solitamente, si va poco lontano! Buon lavoro!

(lettera firmata)