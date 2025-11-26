Stefano Epifani ospite all’Assemblea annuale di Confcommercio Modena: focus sull’AI

Giovedì 27 novembre, presso l’auditorium di Confcommercio Modena, si terrà l’Assemblea annuale dell’associazione. I lavori saranno aperti dal saluto introduttivo del presidente Tommaso Leone, a seguire, Stefano Epifani, ospite centrale dell’incontro, presenterà il suo nuovo libro “Il teatro delle macchine pensanti”, un saggio che affronta dieci dei più diffusi falsi miti sull’Intelligenza Artificiale: dalla convinzione che l’AI sia intelligente o imparziale, alla credenza che funzioni come il cervello umano o che possa ribellarsi.

Epifani smonta narrazioni semplicistiche per riportare la tecnologia nella sua reale natura: non soggetto pensante, ma macchina predittiva.

L’Assemblea sarà occasione per un confronto aperto su una tecnologia divenuta protagonista del dibattito pubblico. L’autore invita a guardare “dietro le quinte” dell’AI, recuperando consapevolezza critica. Il “teatro” evocato dal titolo diventa metafora di un immaginario che trasforma l’AI in un attore dotato di volontà, mentre in realtà riflette scelte umane, modelli e poteri.

“Si tratta di un saggio nato dal desiderio di affrontare il tema dell’Intelligenza Artificiale restituendo all’AI il suo status reale: non mente autonoma, ma tecnologia modellata da chi la crea” – spiega Stefano Epifani – “il mio intento è stato quello di interrogarmi sul modo in cui parliamo di AI, sulle narrazioni che la circondano, sulle metafore che la spiegano e su come tutto questo condizioni il nostro sguardo sulla società, sul futuro, e su noi stessi”.