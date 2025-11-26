Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 27 novembre 2025

Residui addensamenti al mattino sul settore orientale con possibilità di deboli rovesci sull’appennino romagnolo, nevosi sopra 600/700 metri con tendenza a schiarite. Sereno o poco nuvoloso sul settore centro-occidentale. Possibili formazioni nebbiose in tarda serata sulle pianure prossime al Po.
Temperature minime in diminuzione sulle pianure interne, soprattutto quelle occidentali, comprese tra 0 e 4 gradi ed in aumento lungo la costa con valori intorno a 7/8 gradi. Massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 9 e 11 gradi. Venti lungo la costa moderati nord-orientali con temporanei rinforzi, fino a forti sul riminese. Raffiche da nord-est anche lungo il crinale appenninico. Sulle rimanenti aree deboli variabili. Mare mosso o molto mosso sottocosta, a tratti fino ad agitato al largo delle coste romagnole.
(Arpae)