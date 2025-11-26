mercoledì, 26 Novembre 2025
Consiglio comunale giovedì 27 novembre a Formigine

FormiginePolitica
Tempo di lettura 1 min.
Giovedì 27 novembre alle 20.30 tornerà a riunirsi il Consiglio comunale di Formigine. La seduta, presieduta dalla presidente Antonietta Vastola, si terrà come di consueto nella Sala Consiliare del Castello.

Ad aprire i lavori saranno 5 interpellanze dei consiglieri comunali. Tra i punti che verranno discussi, figurano il trasporto dei pazienti non autosufficienti dimessi dall’Ospedale di Sassuolo, i provvedimenti per il ripristino dell’ordine pubblico e della sicurezza alla Bertola, la gestione della Casa Vacanze “Baciccia” di Pinarella di Cervia, le segnalazioni di odori e la scadenza della concessione temporanea dei servizi di ristorazione e catering nei locali del Castello.

Nel corso della seduta saranno poi discussi la variazione al budget 2025/2027 della Formigine Patrimonio, la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e aggiornamento del piano degli investimenti 2025/2027 del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio, e l’approvazione del Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria. Chiuderanno i lavori cinque mozioni proposte dai gruppi consiliari sui temi della riduzione degli eventi; comunicazione non ostile; supporto ai cittadini per la gestione dei rifiuti speciali; salario minimo e condizioni contrattuali negli appalti comunali e modifica delle limitazioni all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane.

 

Come di consueto, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine, nella sezione “Live”.



















