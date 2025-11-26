Chiusure programmate in A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di stanotte, mercoledì 26, alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

**

Sulla A14 Bologna-Taranto, all’altezza del km 50, a partire dalle 6:00 di domani, giovedì 27 novembre, sarà nuovamente aperto, come da cronoprogramma, il casello di Imola, attualmente chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire la fase più intensa dei lavori di ammodernamento sul cavalcavia di svincolo.

Il cronoprogramma delle attività, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, definito con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale, ha visto quotidianamente impegnato un team di professionisti composto da circa 20 maestranze e 4 mezzi d’opera e ha riguardato, in particolare, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il risanamento della pavimentazione stradale.

Sempre per quanto riguarda la A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione di un elettrodotto da parte della Società Terna, nelle 8 notti di giovedì 27, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 novembre e di lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

Nelle stesse notti, chi percorre la Tangenziale di Bologna, da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 13 SS9 Via Emilia.

Di conseguenza la Complanare sud di Idice non sarà raggiungibile e lo svincolo 13 SS9 Via Emilia sarà chiuso in entrata verso Idice e Ozzano.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli diretti verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria: SP31 Via Esperanto-via Colunga-via degli Stradelli Guelfi, SP19 via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro; per i veicoli diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna in direzione Borgo Panigale e rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale; per i veicoli diretti verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna in direzione Padova ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio; per i veicoli diretti verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi-via Colunga-Via Esperanto, Tangenziale di Bologna verso Bologna Casalecchio ed entrare sul Raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio.

Per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro

Verso Ancona: Castel San Pietro; verso Milano: Bologna Fiera, oppure Bologna Borgo Panigale; verso Firenze: Bologna Casalecchio; verso Padova: Bologna Arcoveggio.