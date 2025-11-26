giovedì, 27 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseCertificati di prevenzione incendi per scuola media e nido di San Felice





Certificati di prevenzione incendi per scuola media e nido di San Felice

Bassa modeneseSan Felice sul PanaroScuola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Lo scorso 28 ottobre è stato ottenuto il certificato di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena per la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” di San Felice sul Panaro. Per il conseguimento del certificato sono stati eseguiti importanti lavori di adeguamento alla normativa che hanno comportato una spesa complessiva di circa 240.000 euro.

Il 9 ottobre è stato rilasciato il medesimo certificato anche per il nido d’infanzia. Per il conseguimento dell’attestazione sono stati impiegati circa 6.900 euro oltre al prezioso e fondamentale aiuto della squadra cantonieri e del personale del nido che hanno sistemato i locali interni ricavando anche un’aula in più per lo spazio di gioco.

Questi importanti risultati, per i quali questa Amministrazione comunale ha impiegato tante risorse, si aggiungono all’impegno profuso nel tempo per garantire la sicurezza di bambini, ragazzi e personale. Tra il 2019 e il 2022 erano infatti stati conseguiti i certificati di prevenzione incendi della scuola primaria “Muratori” e della adiacente palestra oltre che del centro sportivo comunale e sono ora in corso le pratiche di rinnovo dei certificati in scadenza, per cui sono già stati impiegati circa 25.000 euro.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.