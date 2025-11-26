Certificati di prevenzione incendi per scuola media e nido di San Felice

Lo scorso 28 ottobre è stato ottenuto il certificato di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Modena per la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” di San Felice sul Panaro. Per il conseguimento del certificato sono stati eseguiti importanti lavori di adeguamento alla normativa che hanno comportato una spesa complessiva di circa 240.000 euro.

Il 9 ottobre è stato rilasciato il medesimo certificato anche per il nido d’infanzia. Per il conseguimento dell’attestazione sono stati impiegati circa 6.900 euro oltre al prezioso e fondamentale aiuto della squadra cantonieri e del personale del nido che hanno sistemato i locali interni ricavando anche un’aula in più per lo spazio di gioco.

Questi importanti risultati, per i quali questa Amministrazione comunale ha impiegato tante risorse, si aggiungono all’impegno profuso nel tempo per garantire la sicurezza di bambini, ragazzi e personale. Tra il 2019 e il 2022 erano infatti stati conseguiti i certificati di prevenzione incendi della scuola primaria “Muratori” e della adiacente palestra oltre che del centro sportivo comunale e sono ora in corso le pratiche di rinnovo dei certificati in scadenza, per cui sono già stati impiegati circa 25.000 euro.