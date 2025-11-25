Consiglio comunale a Fiorano Modenese giovedì 27 novembre

La presidente del Consiglio comunale di Fiorano Modenese, Morena Silingardi, ha convocato la prossima seduta per giovedì 27 novembre 2025, alle ore 19.00, presso Casa Corsini, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Interrogazione presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli D’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione su viale Verdi e zone limitrofe – spazzamenti e topi”.
2. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Furti al cimitero di Fiorano. Richiesta di installazione di sistema di videosorveglianza interno ed esterno”.
3. Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. Convenzione tra il Comune di Fiorano Modenese ed il Comune di Maranello per la Gestione in forma associata del centro di educazione alla sostenibilità ambientale “Cà Tassi” – Rinnovo accordo sino al 31.12.2030.
5. Procedimento unico ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017 comparto Aps.i – Laminam S.p.a. – Modifica e integrazioni alla convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 31/01/2019.
6. Ordine del giorno presentato dalla consigliera Muià del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Sottoscrizione della convenzione con il centro documentazione donna di Modena e impegno del Comune per le Pari Opportunità”.
7. Ordine del giorno presentato dal consigliere Arcuri del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari ed equiparazione ai lavoratori nell’accesso ai servizi comunali”.
8. Ordine del giorno presentato dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Sala consiliare del nostro Comune”.
9. Ordine del giorno presentato dal consigliere El Kholti del gruppo consiliare del “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Installazione di un sistema di controllo della velocità (velo box) lungo via Giardini, Ubersetto (MO)”.
10. Interpellanza presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Spostamento della scuola materna Villa Rossi”.
E’ stato aggiunto il seguente O.d.G. suppletivo:
11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.lgs. n. 267/2000. Spese legali liquidate con sentenza n. 22/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena.
La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.