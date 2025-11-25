martedì, 25 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Banca del Fucino e associazione Edela in campo contro la violenza di genere

ROMA (ITALPRESS) – “L’educazione al rispetto per prevenire la violenza di genere”. E’ il nome dell’evento che, all’interno della sede di Banca del Fucino con il supporto dell’associazione Edela, ha raccolto rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni per approfondire un tema delicato nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a dicembre del 1999. In apertura, i presenti hanno potuto visionare il trailer del documentario “Lee and me”, un viaggio nella vita di una donna che ha subito una violenza e di un uomo che ha commesso un abuso. Inoltre, per l’occasione, tutti i presenti hanno indossato un fiocco rosso, a simboleggiare la lotta alla violenza di genere.
“Siamo onorati come Banca del Fucino di ospitare questo evento come Banca del Fucino per la giornata del 25 novembre – le parole di Mauro Masi, presidente di Banca del Fucino -. Dall’istituzione della giornata sono stati fatti molti progressi, ma bisogna ancora fare molto, soprattutto lavorando sulla consapevolezza. Noi siamo una banca del territorio, ed essere vicini alle popolazioni del nostro territorio significa lavorare sulla consapevolezza. Per noi, la lotta alla violenza di genere è un pilastro, molto vicino al nostro essere banca”.
“Oggi è un appuntamento importantissimo – ha detto Roberta Beolchi – Presidente Associazione Edela -. Sarà un momento dove scenderemo in campo per la lotta alla violenza di genere, accendendo i riflettori anche sugli orfani di femminicidio. Una data ancora più determinante quest’anno, perchè proprio oggi verrà votata alla Camera la legge che potrebbe introdurre il reato di femminicidio”.
