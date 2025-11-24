lunedì, 24 Novembre 2025
Vandelli (Lega): “I giovani del PD usano le mail della scuola per fare propaganda pro-moschea, ma poi ritrattano”

Così Giuseppe Vandelli Consigliere comunale della Lega: “I responsabili locali dei giovani del PD, che hanno recentemente fatto circolare un sondaggio pro-moschea tra gli studenti del liceo, hanno risposto alla nostra accusa di aver utilizzato le mail istituzionali della scuola per rispondere al modulo.

Sostengono che questo non sia vero e si dissociano da quest’affermazione.

Peccato che le bugie hanno le gambe corte: ci sono le chat e i messaggi inoltrati degli stessi rappresentanti d’istituto a smentirli.

Crediamo sia piuttosto grave utilizzare le mail della scuola (adottate per ben altri scopi) per diffondere un sondaggio politicamente orientato.
Stupisce tra l’altro che ne i genitori ne la preside ne fossero al corrente.

Se continuate a pensare di poter utilizzare i canali della scuola per portare avanti la vostra narrazione, vi sbagliate di grosso”.

















