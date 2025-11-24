Tram, per alcune notti sarà chiusa la corsia del ponte Matteotti verso la periferia

Si avviano alla conclusione i lavori in via Riva di Reno, con la riapertura dal 28 novembre della corsia nord di immissione in via San Felice, da cui sarà possibile svoltare in direzione centro, oppure proseguire diritto in via della Grada. Parallelamente, le operazioni per la realizzazione della tranvia interesseranno anche la porzione di via San Felice di fronte a via dell’Abbadia, che – a partire da oggi, lunedì 24 – diventerà per alcune settimane strada a fondo cieco. Nel tratto tra Abbadia e Grada verrà di conseguenza istituito un senso unico alternato con uscita obbligatoria su Riva di Reno. L’accesso sarà consentito a residenti, accedenti a passi carrai e veicoli impegnati nel carico e scarico merci. Un assetto che proseguirà fino al 20 dicembre, prima della riapertura definitiva di via San Felice dalla porta fino a via Marconi, attesa per gli ultimi giorni di gennaio 2026.

In Bolognina, nel frattempo – completato il riallestimento del cantiere al centro del ponte Matteotti – si rendono necessarie questa settimana alcune chiusure notturne sul cavalcavia per lo smantellamento dei cavi aerei del filobus. Sarà quindi interdetta per alcune ore la possibilità di attraversare il ponte dai viali verso la periferia. Gli interventi proseguiranno anche nelle settimane successive, sempre in orari notturni, lungo via Matteotti.

Sono inoltre previste due significative modifiche alla viabilità in via Ferrarese. La prima, dal 24 al 26 novembre, riguarda la chiusura della porzione compresa tra via Mazza e via Creti, che non precluderà però l’accesso ai passi carrai. La seconda, che entrerà in vigore dal 27 novembre, riguarderà invece l’incrocio di via Ferrarese con via della Liberazione, dove l’unica variazione alla circolazione sarà l’obbligo di percorrere via Franceschini e svoltare a destra per entrare in via Raimondi.

Tornando in centro storico, è infine calendarizzato per domani, 25 novembre, il cambio di fase in via dei Mille, quando anche la porzione del cantiere vicino a via Indipendenza si sposterà a sud. Il nuovo assetto dei lavori comporterà un restringimento di carreggiata su via Irnerio in prossimità dell’incrocio, con il mantenimento di due corsie: una per proseguire diritto e una per svoltare a destra in direzione dei viali.

In via Indipendenza, invece, prima della riapertura completa prevista per il 20 dicembre, restano da completare alcuni allacci del gas nella porzione compresa tra via dei Mille e via San Giuseppe. Operazioni che richiederanno due settimane di lavori e la chiusura completa di questo tratto; residenti e autorizzati potranno quindi transitare eccezionalmente proprio da via San Giuseppe, così da raggiungere via Galliera. L’intervento si svolgerà dal 25 al 27 novembre e dall’1 al 4 dicembre riconsegnando la strada alla cittadinanza e alle attività commerciali itineranti il venerdì, il sabato e la domenica.