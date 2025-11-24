Salute. “Mangiare in modo sano aiuta a prevenire tante patologie. E fa bene all’ambiente”

“Mangiare in modo sano aiuta a prevenire tante patologie. E fa bene al pianeta”.

In tv, alla radio, sui social si sente spesso parlare di alimentazione, ma sappiamo davvero qual è il modello alimentare più adeguato per la nostra salute e per l’ambiente? È da questa domanda che prende avvio la nuova puntata di “Senza Ricetta – Salute e star bene in Emilia-Romagna”, il format video realizzato dall’assessorato alle Politiche per la salute in collaborazione con l’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta regionale. La nuova puntata è disponibile su Lepida TV https://www.lepida.tv/ e sarà diffusa anche sui social della Regione Emilia-Romagna.

Al centro del nono episodio della serie, i benefici di una sana e corretta alimentazione sulla salute dell’individuo: studi scientifici confermano infatti che la dieta mediterranea contribuisce a prevenire numerose patologie, da quelle cardiovascolari alle malattie metaboliche, fino ad alcune forme di tumore, e ad aumentare l’aspettativa di vita. E proprio nel mese di novembre ricorre il 15esimo anniversario dell’iscrizione della dieta mediterranea nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, riconoscimento che ne evidenzia il valore, non solo come insieme di alimenti o modello nutrizionale, ma come stile di vita basato su saperi, pratiche, ritualità e tradizioni legate alla coltivazione, alla pesca, all’allevamento, alla preparazione e alla condivisione del cibo.

La promozione di un’alimentazione equilibrata rientra anche tra gli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione 2021-2025, che prevede azioni specifiche per il contrasto ai principali fattori di rischio associati alle malattie croniche: consumo eccessivo di sale e zuccheri aggiunti, presenza di alimenti ultraprocessati nella dieta e scarso apporto di frutta e verdura. Le attività coinvolgono scuole, servizi territoriali, Dipartimenti di sanità pubblica e operatori sanitari, attraverso interventi informativi ed educativi rivolti alla popolazione.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dell’assessorato Politiche per la Salute dedicato alla sicurezza alimentare e alla nutrizione: https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/

Senza Ricetta – Salute e star bene in Emilia-Romagna

“Senza Ricetta – Salute e star bene in Emilia-Romagna” è il format video promosso dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute e realizzato in collaborazione con l’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta. Ogni puntata è dedicata ad approfondire, col contributo di associazioni, cittadine, cittadini ed esperti, un tema legato alla prevenzione e al benessere, raccontando progetti, servizi e buone pratiche già attivi sul territorio nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione.

La nona puntata è disponibile anche su www.costruiamosalute.it.