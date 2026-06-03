Carpi: maltempo, verifiche e interventi nei parchi e sulle strade

In corso lavori per la messa in sicurezza di rami e alberi danneggiati in parchi e giardini pubblici. Sulle strade, risolti gli allagamenti puntuali e si lavora per riprendere le buche

Sono in corso e si concluderanno nella giornata di domani gli interventi nei parchi e nelle aree verdi per la rimozione e la messa in sicurezza degli alberi danneggiati dal nubifragio che nel pomeriggio di martedì 2 giugno si è abbattuto sul territorio carpigiano.

Contemporaneamente, fin dalla serata di martedì, si è intervenuti per risolvere le criticità puntuali, dovute al ristagno d’acqua, che si sono verificate su diverse strade cittadine e che sono state tutte risolte in giornata. Sono ancora in corso, invece, i lavori per coprire le buche pericolose che la pioggia violenta ha aperto o allargato sul manto stradale.

Nel dettaglio, con il coordinamento dei tecnici del servizio di Manutenzione del verde, sono stati eseguiti sopralluoghi in parchi e aree verdi, anche a seguito di segnalazioni puntuali, che hanno permesso di individuare gli alberi danneggiati, circondati con nastro a tutela della sicurezza delle persone, e di programmare gli interventi in base alla gravità. In giornata un’azienda specializzata è intervenuta nel parco della Cappuccina per mettere in sicurezza il percorso pedonale dietro gli orti, rimuovendo un albero e ripulendo dai residui a terra; nel parco di via Giotto per mettere in sicurezza un albero con un ramo spezzato e rimuoverne un altro, secco per metà; in piazzale Baracchi, nell’area del cimitero, per abbattere un albero con la cima spezzata; sempre nell’area del cimitero urbano sarà abbattuta anche una robinia. A seguire si interverrà nel parco di via Fosse Ardeatine per rimuovere un albero di grandi dimensioni già a terra e mettere in sicurezza un acero con una branca che presentano crepe e due cipressini con branche secche; nel giardino della scuola Girasole per rimuovere rami pericolanti;; in via Marx per mettere in sicurezza un platano con un ramo sbrancato; altri alberi saranno messi in sicurezza in via Longhena, nel parco accanto alla sede della Polizia di Stato, nei giardini delle scuole Pascoli e Arcobaleno.

Sempre nella giornata di mercoledì sono stati controllati e sgomberati anche il parco delle Rimembranze, che già dalla serata di mercoledì sarà fruibile per gli eventi della CarpiEstateSport, il parco della Resistenza e il parco Pertini, le aree esterne delle scuole Zigo Zago, Fanti, Arcobaleno, Chiocciole dove erano stati segnalati problemi.

È stata completata nella serata di martedì la rimozione dell’albero caduto sulla tangenziale Bruno Losi, mentre sono ancora in corso le operazioni di smaltimento dei residui. Sempre sulla tangenziale Losi, da venerdì 5 giugno sono previsti ulteriori nove abbattimenti di piante a rischio caduta. Questi alberi erano stati sottoposti nelle scorse settimane a controlli dai quali è emersa una condizione di instabilità non risolvibile, con prescrizione di abbattimento (reso più urgente dal maltempo di martedì) a tutela della sicurezza di persone e cose. A tutela anche dell’avifauna, nei giorni scorsi è stato contattato un esperto che ha fornito indicazione su come agire per proteggere i nidi che dovessero essere rilevati e che saranno spostati prima dell’intervento.

Già dalla serata di martedì e per tutta la giornata di mercoledì i tecnici del servizio di manutenzione della città (per la serata anche con la collaborazione dei volontari di Protezione civile) sono intervenuti per risolvere le numerose criticità segnalate dai cittadini e dovute al ristagno d’acqua, aprendo e pulendo le caditoie intasate dalle foglie e dai fiori dei tigli (in piena fioritura in questo periodo) portati dal vento e che impedivano il deflusso dell’acqua caduta in quantità molto abbondanti in un tempo breve (si stimano circa 30 millimetri in un’ora). Sono in corso anche interventi di manutenzione dell’asfalto per riprendere i danni creati dalla pioggia battente e dalla grandine.