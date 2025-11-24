Incendio del tetto di un’abitazione a Cadelbosco Sopra

Appena prima della mezzanotte i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra sono intervenuti per un incendio in un’abitazione di via Marconi, di proprietà di una coppia di 70enni del luogo. Si è trattato di un incendio di natura accidentale, verosimilmente riconducibile a un malfunzionamento della canna fumaria.

Il rogo ha interessato circa 100 metri quadi di tetto ventilato in materiale ligneo provocando la diramazione del fumo nell’intera area. Danni anche alla scala interna che collega le unità abitative. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, sul posto con 4 squadre da Reggio in supporto a Guastalla e Sant’Ilario, le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza. In via precauzionale, inviati i sanitari del 118: non si segnalano feriti.