Casina, disturba i clienti di un bar e poi aggredisce i carabinieri. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza sono dovuti intervenire per una situazione di disturbo della quiete pubblica a Casina, causata da un uomo in evidente stato di alterazione. È accaduto il 21 novembre intorno alle 19:00, quando i militari sono giunti sul posto in seguito a diverse segnalazioni di cittadini, infastiditi dalla presenza di un 28enne di origini nordafricane che si aggirava per le strade in condizioni alterate. Al momento del fermo, l’uomo si è ripetutamente rifiutato di fornire le proprie generalità ai Carabinieri, i quali, dopo averlo identificato e riportata la situazione alla normalità, lo hanno temporaneamente rilasciato.

Tuttavia, nell’arco di pochi minuti, i militari sono stati costretti a intervenire una seconda volta: il 28enne, infatti, è stato rintracciato nei pressi di un esercizio commerciale dove stava animatamente litigando con un’altra persona. Questa volta il 28enne alla loro vista, reagiva con violenza spintonando i militari, sferrando pugni contro di loro e strattonandoli per l’uniforme. A fatica i militari riuscivano a vincere la resistenza dell’uomo e ad immobilizzarlo.

Per questi motivi, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, i Carabinieri della Stazione di San Polo d’Enza hanno arrestato in flagranza il 28enne che, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, attualmente nella fase delle indagini preliminari, proseguiranno per gli approfondimenti investigativi finalizzati alle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.