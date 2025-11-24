Alcune delle chiusure previste prossimamente sulle autostrade della Regione

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre. Resta confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano. In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 24, alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20, via Chiavicone, SS64 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.

Sempre sulla A13, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Guglielmo Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado, Tangenziale di Bologna e rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 novembre con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, oppure a Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna Padova.

***

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona. Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro; per chi è in transito sulla A1, con provenienza Firenze ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 Bologna-Padova, alla stazione di Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Milano e deve uscire a Bologna Casalecchio, uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (R01) e la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno.

***

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ammodernamento del ponte ferroviario, nelle cinque giornate di lunedì 24, martedì 25, mercoledì’ 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre, con orario 10:00-16:00, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna Borgo Panigale. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali della luce, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 25 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.

Sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro.

Sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara oppure lo svincolo 8 bis Viale Europa.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.