Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 24 novembre 2025

Molto nuvoloso o coperto al mattino con precipitazioni diffuse sui crinali appenninici emiliani centrali, a carattere sparso sul resto della dorsale, con quota neve al di sopra dei 1800 metri. Persistenza dei fenomeni sui crinali anche nel corso del pomeriggio, mentre in pianura non si escludono temporanee schiarite. Dalla sera, le precipitazioni potranno interessare anche la pianura assumendo carattere sparso e intermittente.

Temperature minime in aumento con valori compresi tra 3 e 7 gradi; massime stazionarie sui settori emiliani, con valori attorno a 7 gradi, in aumento sulla Romagna fino a valori attorno a 13 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, moderati sud occidentali con rinforzi, sui settori appenninici di crinale. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)

















