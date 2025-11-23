domenica, 23 Novembre 2025
Maria Amelia Monti al Michelangelo di Modena con la commedia “Strappo alla regola”

ModenaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
Martedì 25 e mercoledì 26 novembre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena, torna  Maria Amelia Monti con Cristina Chinaglia nella nuova commedia scritta e diretta da Edoardo Erba: Strappo alla regola.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli… uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto.

Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. Mentre sullo schermo i personaggi del film girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla.

Con una inedita interazione fra Teatro e Cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Lo spettacolo è un atto unico della durata di 1h 20’ circa

Biglietti in vendita anche online su Vivaticket

Uno spettacolo prodotto da Gli Ipocriti – Melina Balsamo

















